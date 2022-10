sportli26181512 : Chelsea: c’è una priorità per gennaio: Secondo il Telegraph Todd Boehly, proprietario del Chelsea, ha un solo obiet… - FPLItalia : Ecco le ufficiali di #CRYCHE e #FULNEW. Edouard da 9 nel palace, torna titolare Chilwell nel Chelsea insieme a Fofa… - alecalacione : @mike_fusco Che c’entra Ronaldo? Ha fatto il cadavere sia al Milan che al Chelsea. È tornato più o meno decentement… - Jimcc95 : @coke87_ Forse c’è un aspetto pure psicologico. Perché pure a Milan, Chelsea e Juve di Sarri era cosi - serieAnews_com : #Milan, preoccupazione per il rinnovo di #Leao: sul giocatore c'è ancora il #Chelsea #Calciomercato Le ultime ?? -

AC Milan

Come si fa a non sentirsi preoccupati Il, che a fine estate aveva tentato l'assalto, è pronto a tornare all'attacco già a gennaio. Soprattutto se il rinnovo non si sarà ancora concretizzato.Di fronte la Lazio del suo amico Sarri, con cui vinse una Europa League alda secondo. "Ha alcuni giocatori di primo livello, anche se probabilmente sulla carta sembrano esserci squadre più ... Serie A, Champions League, Serie A femminile, Primavera 1 e Youth League: il programma rossonero di ottobre 2022