Cala il numero di donne elette in Parlamento: non succedeva da 20 anni. In controtendenza Azione e M5s, male il Pd e Lega peggio di tutti (Di sabato 1 ottobre 2022) Sembrava difficile fare peggio dello stato attuale, i partiti sono riusciti a deludere ogni aspettativa. La diciannovesima legislatura avrà meno donne in Parlamento di quella precedente: dal 35% del 2018 infatti, si è passati al 31 per cento di donne parlamentari sul totale delle elette. Ovvero 186 contro i 414 colleghi maschi. E, per la prima volta in 20 anni, la percentuale decresce invece che aumentare: se dal 2001 si erano registrati graduali incrementi ogni volta che si eleggevano nuove Camere, quest’anno la tendenza è all’inverso e si scende anche sotto la media Ue (32,8%). I numeri sono chiari e impietosi per la classe politica. Come ricorda l’agenzia Ansa, nel 2001, anno della vittoria della Casa delle libertà, le donne elette furono il 10,7 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Sembrava difficile faredello stato attuale, i partiti sono riusciti a deludere ogni aspettativa. La diciannovesima legislatura avrà menoindi quella precedente: dal 35% del 2018 infatti, si è passati al 31 per cento diparlamentari sul totale delle. Ovvero 186 contro i 414 colleghi maschi. E, per la prima volta in 20, la percentuale decresce invece che aumentare: se dal 2001 si erano registrati graduali incrementi ogni volta che si eleggevano nuove Camere, quest’anno la tendenza è all’inverso e si scende anche sotto la media Ue (32,8%). I numeri sono chiari e impietosi per la classe politica. Come ricorda l’agenzia Ansa, nel 2001, anno della vittoria della Casa delle libertà, lefurono il 10,7 ...

infoitinterno : Cala il numero di donne in Parlamento - infoitinterno : Donne, cala il numero in Parlamento - danieladomenici : cala il numero di donne in Parlamento, di Kevin Carboni - Lnbattaglia : @itsdenuuhere Ma infatti nessun che fa #defollow sempre a 146.000 stranamente. Almeno che le ricompri lei appena cala il numero - Asgard_Hydra : Donne, cala il numero in Parlamento | Wired Italia -