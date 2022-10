ATP Tel Aviv 2022 | Novak Djokovic conquista la Finale | piegato in due set Roman Safiullin

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tutto come da copione o quasi…(n.7 del ranking) ha archiviato la pratica nella semidell’ATP250 di Tel. Sul veloce indoor israeliano il serbo si è imposto contro il russo(n.104 ATP) per 6-1 7-6 (3), avendo qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale, ma comunque spuntandola in 1 ora e 36 minuti di gioco. Per l’asso nativo di Belgrado il tassametro corre e punti importanti in ottica ATP Finals vengono incamerati, in attesa di sapere chi sarà il suo prossimo avversario nell’atto conclusivo tra il croato Marin Cilic (n.16 ATP) e il francese Constant Lestienne (n.68 del ranking). Nel primo set si assiste all’egemonia del campione serbo. Quasi in scioltezza,gestisce lo scambio e spesso e volentieri ...