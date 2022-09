Viola come il mare, qual è la colonna sonora e la sigla? (Di venerdì 30 settembre 2022) Ti stai chiedendo qual è la colonna sonora e la sigla di Viola come il mare? Scopriamo tutti i dettagli sulle canzoni. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 30 settembre 2022) Ti stai chiedendoè lae ladiil? Scopriamo tutti i dettagli sulle canzoni. Tvserial.it.

rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - MartaMa00394756 : RT @CyPaoletta: Lei è viola come il mare tu sei bello come il sole #ViolaComellMarePremiere #VCIMPremiere - elirezaeii : RT @CyPaoletta: Lei è viola come il mare tu sei bello come il sole #ViolaComellMarePremiere #VCIMPremiere -