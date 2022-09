Un flop dopo l’altro | la Sinistra liberal perde in tutta Europa

(Di venerdì 30 settembre 2022) Due immagini distinte mostrano lo stato di salute dellain: da un lato quella del 30 gennaio scorso riferibili alle elezioni in Portogallo, in cui Antonio Costa e il suo Partito Socialista hanno vinto con la maggioranza assoluta dei seggi e il 41,38% dei voti; dal, quella del 25 settembre scorso in cui InsideOver.

Callintz96 : @yvmhisu Kaeya true flop ?? AHAHAHAHAHA Un po' mi urta averlo iniziato ad apprezzare solo dopo aver letto il manga però... - erreelleci : CUCÙ E DI MAIO NON C'È PIÙ. DOPO IL FLOP ALLE ELEZIONI, LUIGI DI MAIO È SPARITO DAI SOCIA - Lara20838926300 : Il 'brand PD'cambierà logo dopo la delusione elettorale del 25 settembre Nei bisticci attuali tra i PDiotini credon… - Nclosing123 : @Ongaku96 @CarloMontanari @GiuseppeConteIT Renzi ha promesso di allargarlo dopo aver visto il RdC e capito il suo f… - CorriereLOGIN : Dopo due anni, il progetto dedicato al gaming di @Google chiude i battenti. Le motivazioni del flop, i rimborsi pre… -

Dealflower

le dimissioni di Draghi, i leader che si distinguono sono la Meloni subito seguita da Calenda ... il secondo è ildi Salvini, finito addirittura ultimo dietro al leader di Forza Italia. Da ...Fonti parlamentari di Impegno civico presumono che la decisione di oscurarla sia dovuta ai commenti negativi e agli attacchi ricevutiilalle elezioni, ma si tratta solo di un'ipotesi. ... Borsa Italiana, i titoli top e flop della settimana Dopo due anni, il progetto dedicato al gaming di Google chiude i battenti. Le motivazioni del flop, i rimborsi previsti per gli abbonati ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...