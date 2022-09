Ultime Notizie – Elodie: “Io donna di sinistra. Meloni? Spero non si torni indietro su diritti” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Sono una donna di sinistra. Ha vinto Giorgia Meloni, farà quello che deve fare, sperando che non si torni indietro sui diritti acquisiti. Basta, per il resto vedremo”. Elodie, sul palco di Propaganda Live, si esprime così dopo le elezioni politiche 2022 che hanno decretato la vittoria del centrodestra trascinato da Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. “Sono nata e cresciuta in periferia, mi sono sempre ritrovata a sinistra. Ho amici di destra, litighiamo ma ci vogliamo bene: c’è sempre un punto di incontro se non si è estremisti. Ora i miei amici sono contenti ma non si sentono rappresentati. Sui diritti, dall’aborto all’omotransfobia, siamo d’accordo”, dice la cantante. Scorrono le immagini di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) “Sono unadi. Ha vinto Giorgia, farà quello che deve fare, sperando che non sisuiacquisiti. Basta, per il resto vedremo”., sul palco di Propaganda Live, si esprime così dopo le elezioni politiche 2022 che hanno decretato la vittoria del centrodestra trascinato da Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia. “Sono nata e cresciuta in periferia, mi sono sempre ritrovata a. Ho amici di destra, litighiamo ma ci vogliamo bene: c’è sempre un punto di incontro se non si è estremisti. Ora i miei amici sono contenti ma non si sentono rappresentati. Sui, dall’aborto all’omotransfobia, siamo d’accordo”, dice la cantante. Scorrono le immagini di ...

sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.479, in calo rispetto a ieri (37.522), i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo… - ilFattoMolfetta : STRADA BLOCCATA IN PIENO CENTRO A MOLFETTA: CAMION DANNEGGIA UN BALCONE IN VIA DE LACERTIS ANGOLO VIA LA VISTA - AseroGiovanna : RT @LBasemi: ?ULTIME NOTIZIE? - ??????'La pace in Ucraina può essere raggiunta in pochi giorni se gli europei lo volessero sinceramente.' -… -