_PuntoZip_ : La7 – A Speciale Propaganda Live il film sulla campagna elettorale di Diego Bianchi. Ospiti Marianna Aprile, Andrea… -

Globalist.it

è nata a Roma nel 1987. E sua mamma è argentina, suo papà ruandese. A Roma è cresciuta in zona piazza Barberini, nel cuore della Capitale e a due passi da via Veneto. A 19 anni è ...Per lo spazio musicale si esibisce, cantante lanciata da The Voice of Italy nel 2019. Tahnee Rodriguez la cantante romana ospite a Propaganda Live Tahnee Rodriguez è nata a Roma nel 1987. E sua mamma è argentina, suo papà ruandese. A Roma è cresciuta in zona piazza Barberini, nel cuore della Capitale e a due passi da via Veneto. A 19 anni è ..."Propaganda Live", questa sera alle 21.20 su La7 torna il programma condotto da Diego Bianchi. La puntata sarà dedicata alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre e alla prossima formazione del ...