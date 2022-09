Stanley Kubrick non ha ammesso che lo sbarco sulla Luna è un falso (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 16 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una presunta dichiarazione attribuita da Stanley Kubrick. Il noto regista statunitense, deceduto nel 1999, avrebbe detto: «Ho commesso una grande frode al pubblico americano, che spiegherò in dettaglio: Con la collaborazione del governo degli Stati Uniti e della NASA, abbiamo simulato lo sbarco sulla Luna. TUTTI gli sbarchi sulla Luna erano falsi e sono stato io a filmare tutto». Si tratta di un contenuto infondato, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato o intervista di Kubrick. Come ha ricostruito il sito di Snopes nel 2015, la falsa dichiarazione attribuita al regista è stata diffusa originariamente dal film di T. Patrick Murray intitolato Shooting ... Leggi su facta.news (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 16 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una presunta dichiarazione attribuita da. Il noto regista statunitense, deceduto nel 1999, avrebbe detto: «Ho commesso una grande frode al pubblico americano, che spiegherò in dettaglio: Con la collaborazione del governo degli Stati Uniti e della NASA, abbiamo simulato lo. TUTTI gli sbarchierano falsi e sono stato io a filmare tutto». Si tratta di un contenuto infondato, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato o intervista di. Come ha ricostruito il sito di Snopes nel 2015, la falsa dichiarazione attribuita al regista è stata diffusa originariamente dal film di T. Patrick Murray intitolato Shooting ...

