Sanità | “quattrocentomila pugliesi in liste d’attesa | non se ne può più” Spi Cgil

(Di venerdì 30 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Spi: Comincerà da San Nicandro Garganico, domenica 2 ottobre, la campagna “di attesa: non se ne può più”. Si tratta della mobilitazione dello SPI, il Sindacato Pensionati della, che in provincia di Foggia prevede 11 iniziative pubbliche, in piazza e davanti ai CUP (Centro Unico Prenotazioni) di 8 comuni: dopo San Nicandro, infatti, ci saranno presidi e volantinaggi a Manfredonia (5 ottobre), Cerignola (6 e 7 ottobre), San Giovanni Rotondo (10 ottobre), San Severo (11 ottobre), Orsara di Puglia (12 ottobre), Lucera (13 ottobre) e Foggia (14-19-20 ottobre). “La campagna sullesi svolgerà in tutta la Puglia”, spiega Alfonso Ciampolillo, segretario provinciale SPIFoggia. “Ci sono circa 400mila ...