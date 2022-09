Sanità: 303 casi epatite A in Uk e 6 Paesi Ue, contagi anche per via sessuale (Di venerdì 30 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) - Focolai di epatite A sono stati segnalati in 6 Paesi dell'Unione europea e nel Regno Unito. Al 29 settembre, informa il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i casi identificati... Leggi su europa.today (Di venerdì 30 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) - Focolai diA sono stati segnalati in 6dell'Unione europea e nel Regno Unito. Al 29 settembre, informa il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, iidentificati...

telodogratis : Sanità: 303 casi epatite A in Uk e 6 Paesi Ue, contagi anche per via sessuale - zazoomblog : Sanità: 303 casi epatite A in Uk e 6 Paesi Ue contagi anche per via sessuale - #Sanità: #epatite #Paesi #contagi -