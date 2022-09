Rula Jebreal | “Meloni? Non volevo evidenziare vicenda familiare ma sua propaganda”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Anche la stampa anglosassone ha dato notizia dei reati del padre e del nonno di Trump, come si legge sul Washington Post, The Independent & The Guardian. Questo accade a molti personaggi pubblici che assumono incarichi di rilievo. Detto questo è chiaro che le responsabilità penali non ricadono mai su terzi”. Lo dice all’AdnKronos la giornalista e scrittrice, al centro delle polemiche per un tweet in cui ha attaccato la politica di Giorgia, leader di Fdi, ricordando anche ladel padre della, coinvolto anni in un traffico di droga, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola. “Quello chenon è ladi Giorgia, che ...