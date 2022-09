PSG | Campos a sorpresa | «Mbappé e Neymar? Errore prenderli insieme»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Luis, dirigente del PSG, asu: le dichiarazioni sui due attaccanti dei parigini Luis, dirigente del PSG, ha parlato a RMC Sport. LE PAROLE – «Abbiamo commesso l’in passato di reclutare due giocatori nella stessa posizione. Il mercato in entrata non è stato buono perché ci mancano giocatori in alcune posizioni chiave e perché ne abbiamo un numero eccessivo in altre posizioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

PSGRelay : RT @LeBombeDiVlad: ???? #PSG, #Campos a sorpresa: “Un errore acquistare #Neymar e #Mbappé nella stessa sessione di mercato ?? Le parole del di… - LeBombeDiVlad : ???? #PSG, #Campos a sorpresa: “Un errore acquistare #Neymar e #Mbappé nella stessa sessione di mercato ?? Le parole d… - sportli26181512 : Psg, Campos: ‘Un errore acquistare Neymar e Mbappè insieme’: Parole che faranno discutere quelle rilasciate a RMC s… - napolista : #Galtier: «Lo spogliatoio del #Psg è molto piacevole, non mi preoccupa nulla» In conferenza: «Siamo rimasti delusi… - napolista : L’Equipe e la tregua armata tra Neymar e Mbappé al Psg Il direttore Campos a Rmc: «Fu un errore acquistare due gio… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Parole che faranno discutere quelle rilasciate a RMC sport dal direttore del: 'Abbiamo commesso l'errore in passato di reclutare due giocatori nella stessa posizione. Il mercato in entrata non è stato buono perché ci mancano giocatori in alcune posizioni chiave e ...... diventando uno dei migliori giocatori del. A Parigi tutti dicono di non averlo mai visto così ... con il quale ha litigato ad agosto, tanto che sono dovuti intervenire Luise Galtier per ... Psg, Campos: 'Un errore acquistare Neymar e Mbappè insieme' L'allenatore del PSG Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara di Ligue 1 con il Nizza. Queste le parole riportate ...Mbappè è insoddisfatto per il mercato del Psg e per il suo rapporto contrastato con il compagno brasiliano Neymar ...