Pomezia | evade per andare dal fidanzato ai domiciliari a Roma | arrestata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Un 46enne di, Antonella Leuci, è finita in manette per evasione. La donna si è allontanata da casa dove si trovava ristretta aiper raggiungere il. Un’evasione per… amore. Antonella, nonostante fosse ai, poteva ogni mattina allontanarsi da casa per raggiungere il Sert e fare poi ritorno dentro le 10. Ieri le cose però sono andate diversamente, dopo l’appuntamento al Sert la 46enne si è diretta a. Leggi anche:daipera mare:La donnae va aLa donna ieri mattina ha, infatti, pensato bene dia Tor Bella Monaca in via Santa Rita da Cascia a casa del ...