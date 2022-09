Pessimi i commenti contro Marco Bellavia: si ride e si ironizza di fronte a chi chiede aiuto (Di venerdì 30 settembre 2022) La prima serata del Grande Fratello VIP 7 a quanto pare, può essere vetrina per parlare dell’HIV ma non si sa gestire la situazione di Marco Bellavia che non ha nascosto, in questi giorni, di soffrire di disturbi mentali e ovviamente, la convivenza h24 con persone sconosciute, lo ha destabilizzato, come succede del resto a tutti. Siamo per l’ennesima volta di fronte a una delle piaghe peggiori del nostro paese: se si vede è malattia, se non si vede non esiste. Se hai il cancro, fai la chemio, soffri, ti cadono i capelli, ingrassi, dimagrisci, si vede che sei malato. Se hai un disturbo mentale, un momento di sconforto in cui perdi il tuo equilibrio psicofisico, se sei depresso allora, non sei degno di nota. Perchè stai male, ma non si vede. E Marco sarà anche una persona particolare, complessa, di difficile gestione. Ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) La prima serata del Grande Fratello VIP 7 a quanto pare, può essere vetrina per parlare dell’HIV ma non si sa gestire la situazione diche non ha nascosto, in questi giorni, di soffrire di disturbi mentali e ovviamente, la convivenza h24 con persone sconosciute, lo ha destabilizzato, come succede del resto a tutti. Siamo per l’ennesima volta dia una delle piaghe peggiori del nostro paese: se si vede è malattia, se non si vede non esiste. Se hai il cancro, fai la chemio, soffri, ti cadono i capelli, ingrassi, dimagrisci, si vede che sei malato. Se hai un disturbo mentale, un momento di sconforto in cui perdi il tuo equilibrio psicofisico, se sei depresso allora, non sei degno di nota. Perchè stai male, ma non si vede. Esarà anche una persona particolare, complessa, di difficile gestione. Ma ...

