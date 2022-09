"Perché questo non lo leggete?": De Girolamo demolisce Formigli, ko tecnico | Video (Di venerdì 30 settembre 2022) Nunzia De Girolamo scatenata a PiazzaPulita. La puntata di giovedì 29 settembre si apre con la vittoria di Giorgia Meloni. E la prima a dire la sua è proprio la conduttrice. Ormai lontana dalla politica, la conduttrice tv non può fare a meno di notare che nei confronti della leader di Fratelli d'Italia "c'è un certo pregiudizio". La De Girolamo contesta il fatto che "ogni cosa dica o faccia la Meloni, si costruisce su di lei che è fascista e amica di Orban". Una narrativa ampiamente utilizzata anche da Corrado Formigli su La7, tanto che l'ex azzurra aggiunge: "Anche in questa trasmissione succede, una calunnia che resta un po' nella testa degli italiani". E a chi la contesta in studio, la De Girolamo replica: "Chi fa politica può fare cose o avere rapporti che poi cambiano. Basta guardare Draghi con Erdogan". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Nunzia Descatenata a PiazzaPulita. La puntata di giovedì 29 settembre si apre con la vittoria di Giorgia Meloni. E la prima a dire la sua è proprio la conduttrice. Ormai lontana dalla politica, la conduttrice tv non può fare a meno di notare che nei confronti della leader di Fratelli d'Italia "c'è un certo pregiudizio". La Decontesta il fatto che "ogni cosa dica o faccia la Meloni, si costruisce su di lei che è fascista e amica di Orban". Una narrativa ampiamente utilizzata anche da Corradosu La7, tanto che l'ex azzurra aggiunge: "Anche in questa trasmissione succede, una calunnia che resta un po' nella testa degli italiani". E a chi la contesta in studio, la Dereplica: "Chi fa politica può fare cose o avere rapporti che poi cambiano. Basta guardare Draghi con Erdogan". ...

matteorenzi : Tim Cook, CEO di Apple, riceve la laurea honoris causa dalla Federico II. Sono orgoglioso del lavoro insieme per p… - ItaliaViva : “Il M5S in campagna elettorale diceva - votateci perchè gli altri vogliono togliere il reddito di cittadinanza. - Q… - riotta : 9) È seminare odio, zizzania, sfiducia nelle democrazie, dividere i cittadini. Per questo -al Fatto-Tass non lo dic… - marjquita : RT @pollettaa_: da persona clinicamente depressa io vi auguro di non soffrire mai di disturbi mentali perché non potete capire quanto dolor… - gideontheixth : Ma IBS quando spedisce i libri? ??Vabbè che devo finire questo libro e volevo cominciare Ottobre con the October Cou… -

Sonos Sub Mini, perfetto per l'Home Cinema in stanze piccole - Recensione Questo "ritardo" da parte di Sonos, nel presentare un nuovo sub - woofer , ha creato non pochi grattacapi a chi voleva completare il proprio sistema home cinema , semplicemente perché in alcuni casi ... Google dice addio a Stadia : ecco come chiedere il rimborso Sono decine i fallimenti di Google e nessuno di questi ha mai pregiudicato la sopravvivenza del colosso di Mountain View questo perché, al di là dell'Oceano, il fallimento non è demonizzato come in ... Vanity Fair Italia "ritardo" da parte di Sonos, nel presentare un nuovo sub - woofer , ha creato non pochi grattacapi a chi voleva completare il proprio sistema home cinema , semplicementein alcuni casi ...Sono decine i fallimenti di Google e nessuno di questi ha mai pregiudicato la sopravvivenza del colosso di Mountain View, al di là dell'Oceano, il fallimento non è demonizzato come in ... Perché andare a Orticolario questo weekend