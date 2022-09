Mina Moratti sul Governo Meloni | che succede in Lombardia?

(Di venerdì 30 settembre 2022) Si fa sempre più incandescente la temperatura nel centrodestra. Da far suo, Giorgia– che subito dopo il successo elettorale ha scelto il low profile – assicura che va tutto bene mettendo un freno alle indiscrezioni sulla composizione della futura squadra didel centro destra, quelle, in particolare, che vorrebbero un Matteo Salvini pronto all’appoggio esterno se non dovesse ottenere il Ministero dell’Interno.sul“Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di undi centrodestra”, ha scritto su twitter la leader di FdI che prosegue: ” vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”. Come se non bastasse, volano gli stracci in ...

Corriere dello Sport

Ma non solo, anche Ray Charles, gli Agnelli,e negli Usa anche De Niro e Al Pacino conoscono questo piatto. Ma vediamo come si prepara e i segreti di questa pietanza. Penne alla Maitò, ...Ana de Armas in Louis Vuitton (Photo by Maria/Getty Images) La nona serata della Mostra ...Kavani rappresenta al meglio l'abito di Dior in nero ricamato, abbinato perfettamente ad ... Infantino sul Titano: "San Marino vale il Brasile per valori umani e sportivi" Come se non bastasse, volano gli stracci in Lombardia dove la corsa al voto nei primi mesi del 2023, agita il centrodestra, con i rapporti tra il governatore uscente Attilio Fontana e la ...L’editoriale di Nicola Perrone Prima grana, grossa, per il nascituro governo di Giorgia Meloni. Mentre la premier indicata dai cittadini italiani è alle prese con la girandola di nomi che ogni ora si ...