Meloni minaccia querela dopo il tweet di Rula Jebreal sulla condanna del padre. Da Conte a Calenda la solidarietà alla leader di Fdi (Di venerdì 30 settembre 2022) “Questo è fango su Giorgia Meloni“. Giuseppe Conte prende posizione, esprimendo solidarietà alla leader di Fratelli d’Italia dopo la notizia pubblicata della stampa spagnola sul padre Francesco condannato nel 1995 per traffico di droga. “Io Meloni e Fratelli d’Italia con il M5S li combatto in tutte le sedi, ma sul piano politico. Non si possono però addebitare in maniera subdola a una figlia – che dal genitore è stata abbandonata, senza avere più rapporti – i reati e gli errori del padre”, aggiunge il presidente del Movimento 5 stelle. “È inoltre intollerabile – ha aggiunto Conte – mettere etichette su chi viene da situazioni difficili e cerca la propria strada e il riscatto lontano da quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) “Questo è fango su Giorgia“. Giuseppeprende posizione, esprimendodi Fratelli d’Italiala notizia pubblicata della stampa spagnola sulFrancescoto nel 1995 per traffico di droga. “Ioe Fratelli d’Italia con il M5S li combatto in tutte le sedi, ma sul piano politico. Non si possono però addebitare in maniera subdola a una figlia – che dal genitore è stata abbandonata, senza avere più rapporti – i reati e gli errori del”, aggiunge il presidente del Movimento 5 stelle. “È inoltre intollerabile – ha aggiunto– mettere etichette su chi viene da situazioni difficili e cerca la propria strada e il riscatto lontano da quel ...

rulajebreal : La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri… - TgLa7 : ++ #Ucraina, #Meloni: 'Annessione russa non ha valore. #Putin è una minaccia. Serve compattezza e unità democrazie… - fattoquotidiano : Meloni: “Putin neo-imperialista, minaccia la sicurezza dell’Europa. Annessioni senza valore, serve compattezza dell… - AlbPez60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Giorgia Meloni: 'La dichiarazione di annessione alla Federazione Russa di quattro regioni ucraine dopo i refere… - AMIStaDeS_2017 : #BreakingNews - #Meloni : 'Annessione della #Russia non ha valore. #Putin è una minaccia. Serve compattezza e unit… -