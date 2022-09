LIVE Musetti-Struff, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’azzurro a caccia della semifinale, si inizia dopo Majchrzak-Huesler (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Fabio Fognini e Simone Bolelli sono stati sconfitti da Fallert e Otte nella semifinale di doppio con il punteggio di 6-3, 7-5. A breve inizierà il confronto tra Majchrzak e Huesler, al termine del quale toccherà a Lorenzo Musetti scendere in campo per sfidare Struff. Il ranking di Lorenzo Musetti con il torneo di Sofia – La vittoria in rimonta dell’azzurro contro Alexandar Lazarov Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Jan-Lennard Struff, valida per i quarti di finale del torneo maschile singolare dell’ATP 250 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Fabio Fognini e Simone Bolelli sono stati sconfitti da Fallert e Otte nelladi doppio con il punteggio di 6-3, 7-5. A breve inizierà il confronto tra, al termine del quale toccherà a Lorenzoscendere in campo per sfidare. Il ranking di Lorenzocon il torneo di– La vittoria in rimonta delcontro Alexandar Lazarov Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti allasfida tra Lorenzoe Jan-Lennard, valida per i quarti di finale del torneo maschile singolare dell’ATP 250 ...

Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Oggi vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix i match di QF del #SofiaOpen dei nostri due gioiellini ???? Ore 15 c… - MiaomiaoCh : RT @lorenzofares: Oggi vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix i match di QF del #SofiaOpen dei nostri due gioiellini ???? Ore 15 c… - lorenzofares : Oggi vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix i match di QF del #SofiaOpen dei nostri due gioiellini ???? Or… - zazoomblog : LIVE Musetti-Struff Atp Sofia 2022 in DIRETTA: chance per la semifinale si gioca non prima delle 13.00 - #Musetti-… - zazoomblog : Fognini subito out a Sofia. Domani Sonego e Musetti (live in tv dalle 11) - #Fognini #subito #Sofia. #Domani -