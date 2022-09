Insulti omofobi sui Social network, condannato a 2 anni dal gup di Trieste l’ex consigliere leghista Trieste Tuiach (Di venerdì 30 settembre 2022) Se Fabio Tuiach, l’ex consigliere comunale della Lega a Triste, pensava di farla franca dopo le indicibili offese alla comunità Lbtqi+ allora è rimasto deluso. Già perché, accusato di diffamazione per un post choc pubblicato sui Social network, ieri è stato condannato a due anni di reclusione dal gup di Trieste. Il giudice, oltre alla condanna, ha imposto a Tuiach il pagamento di un risarcimento nei confronti dell’associazione milanese “I Sentinelli” che si era costituita parte civile nel processo per gli Insulti omofobi. Il post sui Social con gli Insulti omofobi La vicenda, portata all’attenzione dei magistrati proprio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Se Fabiocomunale della Lega a Triste, pensava di farla franca dopo le indicibili offese alla comunità Lbtqi+ allora è rimasto deluso. Già perché, accusato di diffamazione per un post choc pubblicato sui, ieri è statoa duedi reclusione dal gup di. Il giudice, oltre alla condanna, ha imposto ail pagamento di un risarcimento nei confronti dell’associazione milanese “I Sentinelli” che si era costituita parte civile nel processo per gli. Il post suicon gliLa vicenda, portata all’attenzione dei magistrati proprio ...

