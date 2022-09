“Incidente diplomatico” a Roma, scontro a Torre Angela per l’auto di rappresentanza: un ferito (Di venerdì 30 settembre 2022) Disavventura per il personale di un corpo diplomatico nella giornata di ieri a Roma con la loro auto di servizio rimasta coinvolta in un Incidente nella zona di Torra Angela. Lo scontro, avvenuto con un altro veicolo, si è verificato intorno alle 13.00 di ieri, giovedì 29 settembre 2022. Auto del corpo diplomatico coinvolta in un Incidente in Via Aspertini Il sinistro si è verificato in Via Aspertini in corrispondenza di Via Pietro Anderloni. A scontrarsi sono stati, come detto, due mezzi: l’auto di rappresentanza del corpo diplomatico, una BMW, e una Mercedes Classe B. Nell’impatto si è registrato un ferito, fortunatamente non grave, che è stato refertato in codice giallo al pronto soccorso. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) Disavventura per il personale di un corponella giornata di ieri acon la loro auto di servizio rimasta coinvolta in unnella zona di Torra. Lo, avvenuto con un altro veicolo, si è verificato intorno alle 13.00 di ieri, giovedì 29 settembre 2022. Auto del corpocoinvolta in unin Via Aspertini Il sinistro si è verificato in Via Aspertini in corrispondenza di Via Pietro Anderloni. A scontrarsi sono stati, come detto, due mezzi:didel corpo, una BMW, e una Mercedes Classe B. Nell’impatto si è registrato un, fortunatamente non grave, che è stato refertato in codice giallo al pronto soccorso. Leggi ...

