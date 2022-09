Il cast di Viola come il mare (Di venerdì 30 settembre 2022) Chi troviamo nel cast ufficiale di Viola come il mare in onda dal 30 settembre su Canale 5? Scopri di seguito tutti i protagonisti! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 30 settembre 2022) Chi troviamo nelufficiale diilin onda dal 30 settembre su Canale 5? Scopri di seguito tutti i protagonisti! Tvserial.it.

CY_supporting11 : RT @vetrinatv: Francesca Chillemi e Can Yaman stasera su Canale 5 con “Viola come il mare”. Nel cast anche l’attore milazzese Ruben La Malf… - Beli_MaBri : RT @_AlbiAlba: Il cast di #ViolaComeIlMare ???? Viola Vitale e Francesco Demir ?? #FrancescaChillemi • #CanYaman - MartaMa00394756 : RT @vetrinatv: Francesca Chillemi e Can Yaman stasera su Canale 5 con “Viola come il mare”. Nel cast anche l’attore milazzese Ruben La Malf… - MorenaPellegri3 : RT @CanYamanAslan: che significa FUTURO, il futuro che inizia con un progetto tutto italiano per il nostro Can, il futuro di colore “Viola”… - zazoomblog : Viola come il mare: il cast (attori) della fiction su Canale 5 - #Viola #mare: #(attori) #della -