Gas Nord Stream: la nube di metano è impressionante (Di venerdì 30 settembre 2022) Una grande nube di gas: 'Mai vista una cosa del genere' Secondo quanto riporta TGCOM24 , la grande nube si sarebbe spostata durante le ore con il vento verso le diverse regioni svedesi e norvegesi . ... Leggi su yeslife (Di venerdì 30 settembre 2022) Una grandedi gas: 'Mai vista una cosa del genere' Secondo quanto riporta TGCOM24 , la grandesi sarebbe spostata durante le ore con il vento verso le diverse regioni svedesi e norvegesi . ...

Agenzia_Ansa : Grande nuvola di metano sopra Norvegia e Svezia. Dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2. 'Mai visto niente di simile' #ANSA - Agenzia_Ansa : Dovrebbe arrivare in giornata sull'Italia la coda della nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas… - fattoquotidiano : Fuga di gas dal Nord Stream, “grande nuvola” di metano su Svezia e Norvegia: “Mai visto niente di simile” - Skittygoa : RT @LBasemi: L'americano Gonzalo Lira sul sabotaggio del Nord Stream: Gli europei non avranno gas il prossimo inverno. Niente gas significa… - Open_gol : Niente rischi se non in ambienti chiusi. Ma gli effetti sul riscaldamento globale possono contribuire ad aumentare… -