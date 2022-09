F1, budget cap violato: cosa rischia la Red Bull. In gioco la credibilità della F1 (Di venerdì 30 settembre 2022) Velocissima, dominatrice, innovativa. Il 2021 e il 2022 della Red Bull ci ha consegnato una macchina strepitosa che in mano a un grande pilota come Max Verstappen ha portato alla conquista del titolo nella lotta serrata con Hamilton dell’anno scorso e alla concreta possibilità di riconfermarsi a breve in questa stagione. Velocissima, dominatrice, innovativa, dicevamo. Vero, forse però anche illegale. Già, perché la violazione del budget cap, ovvero aver investito sullo sviluppo della vettura nel corso dell’anno scorso risorse economiche aggiuntive rispetto al tetto massimo fissato dalla F1 per evitare eccessive disparità tra i team, non può passare inosservata ed essere liquidata a mera disattenzione dalla quale uscire con una multa. No, qua in gioco c’è la credibilità del Circus, che ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Velocissima, dominatrice, innovativa. Il 2021 e il 2022Redci ha consegnato una macchina strepitosa che in mano a un grande pilota come Max Verstappen ha portato alla conquista del titolo nella lotta serrata con Hamilton dell’anno scorso e alla concreta possibilità di riconfermarsi a breve in questa stagione. Velocissima, dominatrice, innovativa, dicevamo. Vero, forse però anche illegale. Già, perché la violazione delcap, ovvero aver investito sullo sviluppovettura nel corso dell’anno scorso risorse economiche aggiuntive rispetto al tetto massimo fissato dalla F1 per evitare eccessive disparità tra i team, non può passare inosservata ed essere liquidata a mera disattenzione dalla quale uscire con una multa. No, qua inc’è ladel Circus, che ...

