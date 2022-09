Elezioni, una popolazione annichilita svolta a destra a scapito dei diritti (Di venerdì 30 settembre 2022) di Enza Plotino Non è un giorno qualunque! Proprio no. La parte maggioritaria del paese, quella che è più in sofferenza perché impoverita, strozzata dalle difficoltà sociali ed economiche, che ha dovuto inghiottire la scelta della guerra e del riarmo e che dovrà subire le nuove/vecchie parole d’ordine della destra, da oggi al governo, fossili, condoni, ponte sullo Stretto ecc. . Quella parte maggioritaria del paese ha votato, annichilita, la faccia presentabile di una formazione politica che rimane, omofoba, illiberale, violenta (basta farsi un giro nelle periferie della Capitale), che detesta il lavoro dei cittadini extracomunitari, che fa affari con le frange illegali e mafiose che si arricchiscono nei territori più marginali. No. Non è proprio un giorno qualunque di una qualunque elezione politica. La scelta del Partito democratico, di non aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) di Enza Plotino Non è un giorno qualunque! Proprio no. La parte maggioritaria del paese, quella che è più in sofferenza perché impoverita, strozzata dalle difficoltà sociali ed economiche, che ha dovuto inghiottire la scelta della guerra e del riarmo e che dovrà subire le nuove/vecchie parole d’ordine della, da oggi al governo, fossili, condoni, ponte sullo Stretto ecc. . Quella parte maggioritaria del paese ha votato,, la faccia presentabile di una formazione politica che rimane, omofoba, illiberale, violenta (basta farsi un giro nelle periferie della Capitale), che detesta il lavoro dei cittadini extracomunitari, che fa affari con le frange illegali e mafiose che si arricchiscono nei territori più marginali. No. Non è proprio un giorno qualunque di una qualunque elezione politica. La scelta del Partito democratico, di non aver ...

