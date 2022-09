ATP Sofia 2022: sconfitta in semifinale per Simone Bolelli e Fabio Fognini (Di venerdì 30 settembre 2022) Simone Bolelli e Fabio Fognini sono stati sconfitti in semifinale nel torneo di doppio all’ATP 250 di Sofia. Il duo italiano, attualmente al decimo posto nella Race che porta verso il Pala Alpitour di Torino, si è dovuto arrendere alla coppia tedesca composta da Fabian Fallert e Oscar Otte per 6-3 7-5. Considerando che si tratta della prima volta assoluta insieme dei due in un torneo, si tratta di un risultato davvero rilevante. Nell’ora e 18 minuti di gioco i due italiani fanno fatica soprattutto nel primo set, in cui perdono due volte la battuta contro l’unica occasione del duo avversario. Dopo questo 6-3, anche nel secondo parziale di vere occasioni di andare avanti non ce ne sono mai, con il break decisivo che arriva sul 5-5. ATP Sofia 2022, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022)sono stati sconfitti innel torneo di doppio all’ATP 250 di. Il duo italiano, attualmente al decimo posto nella Race che porta verso il Pala Alpitour di Torino, si è dovuto arrendere alla coppia tedesca composta da Fabian Fallert e Oscar Otte per 6-3 7-5. Considerando che si tratta della prima volta assoluta insieme dei due in un torneo, si tratta di un risultato davvero rilevante. Nell’ora e 18 minuti di gioco i due italiani fanno fatica soprattutto nel primo set, in cui perdono due volte la battuta contro l’unica occasione del duo avversario. Dopo questo 6-3, anche nel secondo parziale di vere occasioni di andare avanti non ce ne sono mai, con il break decisivo che arriva sul 5-5. ATP, ...

OA_Sport : ATP Sofia 2022: Simone Bolelli e Fabio Fognini sconfitti in semifinale nel torneo di doppio - zazoomblog : LIVE Musetti-Struff Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’azzurro a caccia della semifinale si inizia dopo Majchrzak-Huesler… - Deiana_Luca9 : RT @TuttocalcioS: All'ATP 250 di Sofia 2 azzurri scendono in campo per l'accesso in semifinale! Intorno alle 15, Lorenzo #Musetti ???? affron… - TuttocalcioS : All'ATP 250 di Sofia 2 azzurri scendono in campo per l'accesso in semifinale! Intorno alle 15, Lorenzo #Musetti ????… - TENIPOcom : ATP 250 Sofia - Hard (Semifinal) F. Fallert/O. Otte (GER) def. S. Bolelli/F. Fognini (ITA) 6-3 7-5 -