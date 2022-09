Ascolti TV | Giovedì 29 settembre 2022 Imma Tataranni svetta con il 24 8% 4 | 25 mln | GF Vip 19 5% 2 | 49 mln Cattelan ripiomba all’1 6% | X Factor cala ancora 2 8%

(Di venerdì 30 settembre 2022)Nella serata di ieri,29, su Rai1 la seconda stagione di– Sostituto Procuratore ha interessato 4.257.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale 5 – dalle 21.46.19 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al vide 2.495.000 spettatori pari al 19.5% di share (GF Vip Night: 923.000 – 25.8%, Live: 623.000 – 19.3%). Su Rai2 TG2 Post ha interessato 608.000 spettatori pari al 3.1% di share (prima parte: 787.000 – 3.8%, seconda parte: 450.000 – 2.4%). Su Italia 1 Giuseppe Giacobazzi – Gran Varietà ha intrattenuto 824.000 spettatori con il 4.9% (presentazione di 10 minuti: 972.000 – 4.7%). Su Rai3 Official Secrets – Segreto di Stato ha raccolto davanti al video 711.000 spettatori pari ad uno share ...

