Allenamento Lazio, riecco Immobile: le ultime sui biancocelesti (Di venerdì 30 settembre 2022) Allenamento Lazio, nuova seduta giornaliera per la formazione biancoceleste: le ultime sull’attuale situazione Seduta di Allenamento importante quella odierna in casa Lazio, che ha infatti visto il rientro in gruppo di Ciro Immobile. Pienamente recuperato anche Manuel Lazzari, anche lui al lavoro con i compagni. Out dunque solo Casale, con Sarri che ha ritrovato anche Vecino, l’ultimo dei Nazionali a rientrare. Anche Cataldi, ieri colpito duro sotto al ginocchio, ha completato regolarmente la seduta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022), nuova seduta giornaliera per la formazione biancoceleste: lesull’attuale situazione Seduta diimportante quella odierna in casa, che ha infatti visto il rientro in gruppo di Ciro. Pienamente recuperato anche Manuel Lazzari, anche lui al lavoro con i compagni. Out dunque solo Casale, con Sarri che ha ritrovato anche Vecino, l’ultimo dei Nazionali a rientrare. Anche Cataldi, ieri colpito duro sotto al ginocchio, ha completato regolarmente la seduta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LazioNews_24 : #Formello, l'allenamento a 2 giorni da #LazioSpezia - LazioNews_24 : #Lazio, #Immobile torna ad allenarsi in gruppo - sportli26181512 : Lazio, problema Cataldi: ora è in dubbio per lo Spezia: Il regista ieri in allenamento ha ricevuto una forte botta:… - ICast03 : #Lazio, esami positivi per #Immobile: domani l’allenamento con il gruppo. @LazionewsEu Approvato da @SOSFanta?? ??… - Spazio_Napoli : “Maradona mi chiese un favore”: rivelazione a sorpresa di Lotito! -