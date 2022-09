X Factor 2022, il calendario completo delle puntate: ecco quando cominciano i ‘Live’ (Di giovedì 29 settembre 2022) Il calendario completo di X Factor 16. L’edizione 2022 è già entrata nel vivo con la conduzione affidata a Francesca Michielin e i quattro giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Rimangono tre le serate dedicate alle Audition, in cui gli artisti si esibiscono con la speranza di ricevere almeno 3 sì per poter proseguire; poi due puntate dei Bootcamp, con il classico meccanismo degli switch sulle ambitissime sedie (che quest’anno saranno 6). La novità è rappresentata dalla puntata di Last Call: quest’anno i giudici possono riascoltare i sei concorrenti del roster (selezionati dai Bootcamp), per scegliere infine i tre concorrenti da portare ai Live, che si svolgeranno presso il Teatro Repower di Assago. ecco IL calendario DI X Factor ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Ildi X16. L’edizioneè già entrata nel vivo con la conduzione affidata a Francesca Michielin e i quattro giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Rimangono tre le serate dedicate alle Audition, in cui gli artisti si esibiscono con la speranza di ricevere almeno 3 sì per poter proseguire; poi duedei Bootcamp, con il classico meccanismo degli switch sulle ambitissime sedie (che quest’anno saranno 6). La novità è rappresentata dalla puntata di Last Call: quest’anno i giudici possono riascoltare i sei concorrenti del roster (selezionati dai Bootcamp), per scegliere infine i tre concorrenti da portare ai Live, che si svolgeranno presso il Teatro Repower di Assago.ILDI X...

