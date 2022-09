Vittorio Feltri su Atalanta Fiorentina: «La Dea non gioca bene, ma vince» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il direttore Vittorio Feltri ha detto la sua sull’Atalanta che questa domenica affronterà la Fiorentina al Gewiss Stadium Intervistato da Radio Bruno, il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri (grande tifoso dell’Atalanta) ha detto la sua su quella che sarà la sfida contro la Fiorentina. SQUADRE A CONFRONTO – «Gasperini è un tecnico di grande qualità. Il problema dell’Atalanta è che quest’anno gioca meno bene rispetto a qualche anno fa. Nonostante ciò, i risultati ci sono sempre. La Fiorentina è una squadra importante che è all’altezza di stare ai piani alti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Il direttoreha detto la sua sull’che questa domenica affronterà laal Gewiss Stadium Intervistato da Radio Bruno, il direttore editoriale di Libero(grande tifoso dell’) ha detto la sua su quella che sarà la sfida contro la. SQUADRE A CONFRONTO – «Gasperini è un tecnico di grande qualità. Il problema dell’è che quest’annomenorispetto a qualche anno fa. Nonostante ciò, i risultati ci sono sempre. Laè una squadra importante che è all’altezza di stare ai piani alti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

