Ultime Notizie – Nord Stream | Mosca accusa Washington e chiede di far luce sui fatti

(Di giovedì 29 settembre 2022)rilancia le accuse aper il sabotaggio dei gasdottinel Mar Baltico. In alcune dichiarazioni affidate alla Tass, l’ambasciatore russo a, Anatoly Antonov, insiste sulla necessità di un’inchiesta per chiarire ie allude chiaramente a responsabilità di parte americana. “Registriamo i tentativi di alcuni legislatori americani di incolpare la Russia degli incidenti che sono sopravvenuti ai gasdotti1 e 2”, afferma. “Forse hanno una vista migliore dall’alto di Capitol Hil. Ma se questo è il caso devono anche aver visto appena il giorno prima le attività delle navi da guerra americane esattamente sul luogo della rottura dell’infrastruttura russa. O notato droni ed elicotteri che sorvolavano la zona. O ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - Giacinto_Bruno : Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie di oggi. Soldati russi intercettati: 'Putin è pazzo, stiamo perdendo' - NuclearObserver : Ultime Notizie del 29 Settembre 2022 #nucleare #energia #romania -

la Repubblica

... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...Due di queste quattro perdite si trovano nella zona economica svedese. I gasdotti danneggiati potrebbero risultare inutilizzabili per sempre, secondo la Germania. E il prezzo del gas vola a 207 euro ... Elezioni e governo, le ultime notizie Previsioni meteo per il 29/09/2022, Reggio Emilia. Giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temperatura minima 12°C, massima 20°C ..."C'è l'esempio della Puglia dove abbiamo raddoppiato i voti rispetto ai percettori del reddito di cittadinanza, quindi quantomeno ci sono 240 mila elettori pugliesi che non percepiscono il reddito che ...