Tiro a volo, Mondiali Osijek 2022: De Filippis-Grassia oro nel trap misto a coppie (Di giovedì 29 settembre 2022) Arriva una strepitosa medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di Tiro a volo in corso di svolgimento a Osijek 2022. Il duo composto da Mauro De Filippis e Giulia Grassia, qualificato per la finale per i primi due posti con il miglior punteggio dalle qualificazioni (144 piattelli al pari di altre due nazioni, ma con gli spari aggiuntivi che hanno premiato noi e la Gran Bretagna), ha battuto proprio gli inglesi Nathan Hales e Lucy Charlotte Hall e si sono messi al collo la medaglia d’oro nel trap misto a coppie. Una finale anomala, che ha visto i nostri azzurri, per la precisione team Italia 2 (per Italia 1, niente da fare pe Jessica Rossi con Lorenzo Ferrari, eliminati in diciassettesima posizione), dove inseguire ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Arriva una strepitosa medaglia d’oro per l’Italia aidiin corso di svolgimento a. Il duo composto da Mauro Dee Giulia, qualificato per la finale per i primi due posti con il miglior punteggio dalle qualificazioni (144 piattelli al pari di altre due nazioni, ma con gli spari aggiuntivi che hanno premiato noi e la Gran Bretagna), ha battuto proprio gli inglesi Nathan Hales e Lucy Charlotte Hall e si sono messi al collo la medaglia d’oro nel. Una finale anomala, che ha visto i nostri azzurri, per la precisione team Italia 2 (per Italia 1, niente da fare pe Jessica Rossi con Lorenzo Ferrari, eliminati in diciassettesima posizione), dove inseguire ...

