TikTok è diventato uno strumento di informazione per i migranti che attraversano la giungla per arrivare negli Usa – I video (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono centinaia di migliaia le persone che, ogni anno, intraprendono un lungo e pericoloso cammino per raggiungere la frontiera tra Messico e Stati Uniti, sperando di riuscire a entrare nel Paese del "sogno americano". Chi proviene dal Sud America è costretto ad attraversare il Darien Gap, un passaggio illegale di 96 chilometri nella giungla al confine tra Panama e Colombia, noto per le insidie che nasconde, tra serpenti velenosi, sentieri rischiosi, fazioni paramilitari e ladri. Ma la sua pericolosità non dissuade i migranti dal tentare l'attraversamento, diventato sempre più comune: secondo le autorità panamensi, sono 134 mila le persone che l'hanno attraversato a settembre 2022, un numero che ha già superato quello di tutto il 2021, 133.726. Molti di coloro che oltrepassano la frontiera provengono dal Venezuela, dove la diffusa ...

