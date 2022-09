(Di giovedì 29 settembre 2022) In questo periodo, l’attore, che nella serie Netflix Ladiha interpretato, èto sul set per prendere parte alle riprese dello-off incentrato proprio sul suo personaggio. Netflix ha deciso di diffondere le prime immagini degli attori. Vediamo, dunque, cosa si sa su questa nuova serie. Il cast dello-off suLadiil grande successo de Ladi, l’attoreto sul set per dare il via allo-off su, il personaggio che interpretava nella serie ...

infoitscienza : Spin-off su Berlino: Pedro Alonso torna sul set dopo La Casa di Carta - tuttopuntotv : Spin-off su Berlino: Pedro Alonso torna sul set dopo La Casa di Carta #Netflix #LaCasadiCarta #Berlino - SkyTG24 : Berlino, inizieranno il 3 ottobre le riprese dello spin-off de La casa di Carta - NerdPool_IT : #Berlino: iniziate le riprese dello spin-off di #Netflix de 'La casa di carta' con protagonista Pedro Alonso -… - occhio_notizie : Tutto pronto per ''Berlino'': lo spin-off de La Casa di Carta. Al via le riprese, la conferenza stampa a Madrid?… -

... favorendo anche l'interazione con aziende private, attraverso il supporto a startup innovative e alla generazione di. I finanziamenti per l'imprenditoria femminile " Coesione e inclusione ...... che ha visto come oggetto principale all'incanto la sceneggiatura di Berlino , lotanto atteso de La Casa di Carta . Il prequel della serie spagnola entrerà effettivamente in produzione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Ecco tutto quello che dovete sapere su Berlino, attesissimo spin-off de La casa di carta prodotto e distribuito da Netflix.