Scherma, Edoardo Giordan: “Fiero di rappresentare Fiumicino nel mondo” (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma – Le due medaglie vinte a Pisa durante l’ultima tappa italiana di Coppa del mondo di Scherma paralimpica si affiancano alle numerose già conquistate. Un palmares importante quello di Edoardo Giordan, sciabolatore e spadista in pedana e tifoso della Roma (innamoratissimo) nella vita quotidiana, ma anche probabilmente anche in gara, quando nel cuore conserva sogni e passioni. L’atleta delle Fiamme Oro torna allora dalla Toscana con l’oro a squadre nella sciabola al collo, nella nuova specialità mixed (uomini e donne) e un bronzo individuale nella spada. Già campione del mondo nel 2018 in team e sempre nella sciabola del cuore, ha aggiunto anche la spada nel suo carnéé di armi e alle Olimpiadi di Tokyo è arrivato agli ottavi di finale. L’azzurro, perno della Nazionale Italiana, si racconta a Il Faro ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma – Le due medaglie vinte a Pisa durante l’ultima tappa italiana di Coppa deldiparalimpica si affiancano alle numerose già conquistate. Un palmares importante quello di, sciabolatore e spadista in pedana e tifoso della Roma (innamoratissimo) nella vita quotidiana, ma anche probabilmente anche in gara, quando nel cuore conserva sogni e passioni. L’atleta delle Fiamme Oro torna allora dalla Toscana con l’oro a squadre nella sciabola al collo, nella nuova specialità mixed (uomini e donne) e un bronzo individuale nella spada. Già campione delnel 2018 in team e sempre nella sciabola del cuore, ha aggiunto anche la spada nel suo carnéé di armi e alle Olimpiadi di Tokyo è arrivato agli ottavi di finale. L’azzurro, perno della Nazionale Italiana, si racconta a Il Faro ...

