AAlessandro_DA : RT @edovirgy19: [THREAD] I TORNEI ATP DELLA SETTIMANA Dopo aver ospitato per più volte il circuito @ATPChallenger #Seoul torna ad ospitar… - edovirgy19 : [THREAD] I TORNEI ATP DELLA SETTIMANA Dopo aver ospitato per più volte il circuito @ATPChallenger #Seoul torna ad… - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: E finalmente,dopo quella Epica partita con Ruud al RG,la sua più bella dell'anno,Lorenzo torna a convincere. Senza splende… - Ilsuperbo89 : E finalmente,dopo quella Epica partita con Ruud al RG,la sua più bella dell'anno,Lorenzo torna a convincere. Senza… - OA_Sport : A Seul torna il circuito ATP dopo 26 anni: Ruud, Norrie e Fritz nobilitano il tabellone -

Caspere il padre Christian: un viaggio speciale Tutti i precedenti record nazionali cheha via via battuto (titoli vinti, finali disputate nel circuito maggiore, ranking) appartenevano al ...ROMA " Jannik Sinnernella Top 10 del ranking Atp, scavalcando al decimo posto Hubert Hurkacz. Decisiva è stata la ... con il baby spagnolo Carlos Alcaraz come comanda sul norvegese Caspered ... Ruud torna alle Finals: il viaggio con papà prosegue a Torino Casper Ruud tornerà per il secondo anno consecutivo alle Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 13 al 20 novembre. La matematica certezza ...Peggior sconfitta del 2022 per il serbo, contro il lucky loser Kovacevic. Vincono Albot e Munar Solo quattro match di singolare in programma nella prima giornata dell’Eugene Korea Open di Seoul, ma su ...