Ricerca | anche Esa-Esrin apre le porte per la Notte Europea dei Ricercatori

(Adnkronos) – Sono centinaia i centri di Ricerca in tutta Europa che domani apriranno le loro porte al pubblico per la Notte Europea dei Ricercatori e, dopo due anni di eventi online, anche il centro Esa-Esrin di Frascati parteciperà alle celebrazioni accogliendo gli ospiti dalle 17:00 alle 23:00. Promossa ogni anno dalla Commissione Europea, l'Esa partecipa a questa iniziativa come parte del consorzio Frascati Scienza. La Notte Europea dei Ricercatori si rivolge a persone di tutte le età che vogliono saperne di più sulla scienza, la Ricerca e l'esplorazione spaziale. "L'obiettivo – sottolinea l'Agenzia Spaziale Europea- è quello di evidenziare le incredibili ...

