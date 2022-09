Quando gioca Jannik Sinner contro Vukic ai quarti a Sofia: orario preciso, programma, tv, streaming (Di giovedì 29 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Aleksandar Vukic nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Sòfia. L’appuntamento è per venerdì 30 settembre, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 17.00. Il tennista italiano partirà con tutti i favori del pronostico contro l’australiano, che nei turni precedenti ha regolato Fabio Fognini e lo spagnolo Verdasco. L’attuale numero 10 al mondo se la dovrà vedere con il numero 144 del ranking ATP. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il bielorusso Ilya Ivashka e il danese Holger Rune. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022)affronterà Aleksandarneidi finale del torneo ATP 250 di Sòfia. L’appuntamento è per venerdì 30 settembre, sarà il quarto ina partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 17.00. Il tennista italiano partirà con tutti i favori del pronosticol’australiano, che nei turni precedenti ha regolato Fabio Fognini e lo spagnolo Verdasco. L’attuale numero 10 al mondo se la dovrà vedere con il numero 144 del ranking ATP. In palio la qualificazione alla semifinale da disputareil vincente del confronto tra il bielorusso Ilya Ivashka e il danese Holger Rune. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv edi ...

