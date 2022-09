Psicodramma Pd, per la segreteria crescono le quotazioni di Sala e De Luca. Orfini: «Va sciolto» (Di giovedì 29 settembre 2022) Un po’ Psicodramma, un po’ selezione da Talent show. Continua nel Pd il balletto delle auto candidature alla segreteria in vista del congresso, convocato per marzo da un dimissionario di fatto Enrico Letta, che ha già annunciato che non si presenterà. Di giorno in giorno si allunga la lista di chi si propone apertamente e di chi fa capire che ci sta pensando, con battute, interventi, indiscrezioni sapientemente trapelate. I sindaci che aspirano alla segreteria Pd: si guarda anche a Sala L’ultimo che pare essersi iscritto al provino per il ruolo di prossimo segretario dem è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, del quale le cronache politiche hanno registrato come un passo verso la ribalta della leadership nazionale la battuta sul fatto che «fra pochi mesi avremo il nono segretario del Pd in quindici ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Un po’, un po’ selezione da Talent show. Continua nel Pd il balletto delle auto candidature allain vista del congresso, convocato per marzo da un dimissionario di fatto Enrico Letta, che ha già annunciato che non si presenterà. Di giorno in giorno si allunga la lista di chi si propone apertamente e di chi fa capire che ci sta pensando, con battute, interventi, indiscrezioni sapientemente trapelate. I sindaci che aspirano allaPd: si guarda anche aL’ultimo che pare essersi iscritto al provino per il ruolo di prossimo segretario dem è il sindaco di Milano Giuseppe, del quale le cronache politiche hanno registrato come un passo verso la ribalta della leadership nazionale la battuta sul fatto che «fra pochi mesi avremo il nono segretario del Pd in quindici ...

