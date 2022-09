Parte il dialogo tech Usa-Israele. Cina terzo incomodo (Di giovedì 29 settembre 2022) Mercoledì, Stati Uniti e Israele hanno lanciato il loro dialogo strategico di alto livello sulla cooperazione tecnologia. Una delegazione è partita da Gerusalemme per raggiungere Washington. A guidarla Orit Farkash-Hacohen, ministro dell’Innovazione, ed Eyal Hulata, consigliere per la sicurezza nazionale con un passato di oltre vent’anni nel Mossad, durante i quali ha diretto anche la divisione tecnologia. Presente per gli Stati Uniti Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, Andrea Palm e David Turk, vicesegretari rispettivamente alla Salute e all’Energia, oltre a diversi alti funzionali dell’Office of Science and technology Policy della Casa Bianca. L’iniziativa riguarda le tecnologie critiche ed emergenti (come l’intelligenza artificiale e l’informatica quantistica – settore, quest’ultimo, a cui Israele ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) Mercoledì, Stati Uniti ehanno lanciato il lorostrategico di alto livello sulla cooperazione tecnologia. Una delegazione è partita da Gerusalemme per raggiungere Washington. A guidarla Orit Farkash-Hacohen, ministro dell’Innovazione, ed Eyal Hulata, consigliere per la sicurezza nazionale con un passato di oltre vent’anni nel Mossad, durante i quali ha diretto anche la divisione tecnologia. Presente per gli Stati Uniti Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, Andrea Palm e David Turk, vicesegretari rispettivamente alla Salute e all’Energia, oltre a diversi alti funzionali dell’Office of Science andnology Policy della Casa Bianca. L’iniziativa riguarda le tecnologie critiche ed emergenti (come l’intelligenza artificiale e l’informatica quantistica – settore, quest’ultimo, a cui...

umbertoliuzzo : RT @maya_sakurambo: @GiorgiaMeloni A parte la questione covid-vaccini che tutto il mondo ,persino biden, ha lasciato alle spalle, mi preocc… - RenzoCianchetti : RT @maya_sakurambo: @GiorgiaMeloni A parte la questione covid-vaccini che tutto il mondo ,persino biden, ha lasciato alle spalle, mi preocc… - StefanoSerafi11 : @davideidee @TheRipp69062828 @PornoNoblogs Non sono d'accordo. Il comportamento di Boldrini non è deprecabile per r… - VincenzoViolano : RT @maya_sakurambo: @GiorgiaMeloni A parte la questione covid-vaccini che tutto il mondo ,persino biden, ha lasciato alle spalle, mi preocc… - Alessan78792082 : RT @maya_sakurambo: @GiorgiaMeloni A parte la questione covid-vaccini che tutto il mondo ,persino biden, ha lasciato alle spalle, mi preocc… -