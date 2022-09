Mascherine obbligatorie in ospedali e Rsa, verso proroga in serata (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Dovrebbe arrivare in serata il provvedimento di proroga per l’obbligo delle Mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa. A quanto si apprende, i tecnici del ministero della Salute ci stanno lavorando, è in corso una valutazione e si deciderà nelle prossime ore. Nessuna proroga, invece, per l’obbligo di Mascherine sui trasporti, anch’esso in scadenza domani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Dovrebbe arrivare inil provvedimento diper l’obbligo dellein, strutture sanitarie e Rsa. A quanto si apprende, i tecnici del ministero della Salute ci stanno lavorando, è in corso una valutazione e si deciderà nelle prossime ore. Nessuna, invece, per l’obbligo disui trasporti, anch’esso in scadenza domani. L'articolo proviene da Italia Sera.

