Lutto improvviso nella musica: addio a Coolio, trovato morto a casa (Di giovedì 29 settembre 2022) morto Coolio: il rapper americano aveva 59 anni. Diventato famoso a livello mondiale nel 1995 con il brano Gangsta's Paradise, colonna sonora del film Pensieri pericolosi, è stato trovato senza vita nel bagno di casa sua, a Los Angeles, da un suo amico nel pomeriggio del 28 settembre 2022. A dare il triste e inaspettato annuncio il suo manager Jarez Posey, senza però specificare la causa del decesso. Vero nome Artis Leon Ivey Jr, Coolio ha iniziato la sua carriera rap in California alla fine degli anni '80. Ha però raggiunto il successo con Gangsta's Paradise per cui è stato premiato come miglior performance rap solista alla cerimonia dei Grammy Awards del 1996.

