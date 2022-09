LIVE Sonego-Rune 7-6 4-6 3-6, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: si interrompe a sei la striscia di vittorie consecutive dell’azzurro (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:52 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Rune. Grazie per aver seguito il match con noi. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:50 Ha fatto fatica quest’oggi in risposta il piemontese, che si è procurato soltanto una palla break nel primo gioco in risposta dell’incontro. Rune ha trasformato in punti l’85% di punti partiti con la prima palla, ed il 71% di punti iniziati con la seconda. Si interrompe dunque a sei la striscia di vittorie consecutive di Sonego. Holger Rune b. Lorenzo Sonego 6-7 (1) 6-4 6-3. Con l’ennesima prima vincente il danese conquista ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:52 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito il match con noi. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:50 Ha fatto fatica quest’oggi in risposta il piemontese, che si è procurato soltanto una palla break nel primo gioco in risposta dell’incontro.ha trasformato in punti l’85% di punti partiti con la prima palla, ed il 71% di punti iniziati con la seconda. Sidunque a sei ladidi. Holgerb. Lorenzo6-7 (1) 6-4 6-3. Con l’ennesima prima vincente il danese conquista ...

SuperTennisTv : Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno B… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Rune 7-6(1) 4-5 ottavi di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Rune #7-6(1) #ottavi… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Rune 7-6(1) 4-6 1-2 ottavi di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Rune #7-6(1)… - renlouiss : RT @SuperTennisTv: Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno Busta… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Rune ottavi di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Rune #ottavi #finale #Sofia -