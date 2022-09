L' ex Ferrante : " Torino avversario non semplice da affrontare " (Di giovedì 29 settembre 2022) In vista di Napoli-Torino, ai microfoni di SerieANews è intervenuto Marco Ferrante, ex calciatore di Torino e Napoli, queste le sue dichiarazioni : " Se parlassi da incompetente direi che il Napoli ne fa un sol boccone. Però conoscendo anche la forza del Torino non sarà semplice da affrontare. E' una squadra interessantissima, che tranne per l'ultima partita che ha fatto male, a Milano con l'Inter ha fatto molto bene. L'inizio di campionato è stato buono perciò è una squadra che ha l'impronta di un allenatore vero. Perciò per il Napoli non sarà vita facile. Anche se comunque sulla carta è favorito. Pausa Nazionali ? Quando hai un trend positivo la sosta può essere un vantaggio come uno svantaggio. Lo svantaggio è che comunque sei in salute, potresti tenere quel trend lì e ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) In vista di Napoli-, ai microfoni di SerieANews è intervenuto Marco, ex calciatore die Napoli, queste le sue dichiarazioni : " Se parlassi da incompetente direi che il Napoli ne fa un sol boccone. Però conoscendo anche la forza delnon saràda. E' una squadra interessantissima, che tranne per l'ultima partita che ha fatto male, a Milano con l'Inter ha fatto molto bene. L'inizio di campionato è stato buono perciò è una squadra che ha l'impronta di un allenatore vero. Perciò per il Napoli non sarà vita facile. Anche se comunque sulla carta è favorito. Pausa Nazionali ? Quando hai un trend positivo la sosta può essere un vantaggio come uno svantaggio. Lo svantaggio è che comunque sei in salute, potresti tenere quel trend lì e ...

