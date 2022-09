Juve, Kovacevic: «In Nazionale ho visto un altro Vlahovic e un altro Kostic» (Di giovedì 29 settembre 2022) Darko Kovacevic, ex attaccante della Juve, ha parlato di Vlahovic e Kostic, suoi connazionali: le dichiarazioni Darko Kovacevic è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex attaccante della Juventus. LE PAROLE – «Abbiamo visto un altro Vlahovic e un altro Kostic aggiungo. Merito del ct Stojkovic, che sta facendo un grande lavoro. La Serbia di oggi è una squadra tosta, che gioca bene e ha tanti talenti giovani». CONTINUA SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Darko, ex attaccante della, ha parlato di, suoi connazionali: le dichiarazioni Darkoè stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex attaccante dellantus. LE PAROLE – «Abbiamoune unaggiungo. Merito del ct Stojkovic, che sta facendo un grande lavoro. La Serbia di oggi è una squadra tosta, che gioca bene e ha tanti talenti giovani». CONTINUA SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Kovacevic: «Altro Vlahovic con la Serbia. Juve? Sono certo che…» - sportli26181512 : Kovacevic: 'Allegri guarda Stojkovic: Vlahovic e Kostic sono grandi insieme': Kovacevic: 'Allegri guarda Stojkovic:… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: KOVACEVIC: “Vlahovic alla Juve non è stato servito a do - LucaRuss0 : KOVACEVIC: “Vlahovic alla Juve non è stato servito a dovere. Ma con Chiesa…” - MondoBN : KOVACEVIC: “Vlahovic alla Juve non è stato servito a do -