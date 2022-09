Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 dove vedere le puntate in tv, streaming, replica (Di giovedì 29 settembre 2022) Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 dove vedere. Da martedì 27 settembre 2022 torna con la seconda stagione su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TRAMA E ANTICIPAZIONI Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 dove vedere le puntate in tv e replica Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 29 settembre 2022). Da martedì 27 settembre 2022 torna con la seconda stagione su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Ecco di seguitolein tv,. SCOPRI TRAMA E ANTICIPAZIONIlein tv e2 andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in ...

RaiUno : ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimen… - gingerebasta : @OnceUponATeddy Soprattutto per Imma Tataranni in questo periodo - tuttotv_info : Imma Tataranni 2, trama, settima puntata, giovedì 6 ottobre 2022 - TV_Italiana : Stasera su #Rai1 un nuovo appuntamento con #ImmaTataranni2. Come si evolverà la storia fra Calogiuri e il Sostitut… - infoitcultura : Ascolti tv martedì 27 settembre 2022: Imma Tataranni vince senza patemi, il ritorno di Striscia al 20% -