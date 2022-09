Il Wired Next Fest torna a Milano il 7 e l'8 ottobre (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo il grande successo dell’appuntamento fiorentino, torna a Milano il 7 e l’8 ottobre alla Fabbrica del Vapore il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali. La maniFestazione, promossa da Wired Italia con il patrocinio del Comune di Milano e realizzata in collaborazione con Audi, avrà come tema Il Futuro della Democrazia, raccontato attraverso incontri, panel e performance con personaggi del mondo dell’innovazione, della tecnologia, della ricerca, della cultura, dell’economia e della politica di rilievo nazionale e internazionale. Durante le due giornate si cercherà di esplorare e descrivere l’impatto delle tecnologie digitali sulle democrazie di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo il grande successo dell’appuntamento fiorentino,il 7 e l’8alla Fabbrica del Vapore il, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali. La maniazione, promossa daItalia con il patrocinio del Comune die realizzata in collaborazione con Audi, avrà come tema Il Futuro della Democrazia, raccontato attraverso incontri, panel e performance con personaggi del mondo dell’innovazione, della tecnologia, della ricerca, della cultura, dell’economia e della politica di rilievo nazionale e internazionale. Durante le due giornate si cercherà di esplorare e descrivere l’impatto delle tecnologie digitali sulle democrazie di ...

