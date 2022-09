Grande Fratello Vip 7: chi è il Vippone più votato secondo i sondaggi (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Vippone più votato del Grande Fratello Vip 7 Siamo entrati nel vivo del Grande Fratello Vip 7 e nonostante siano trascorsi pochi giorni dalla partenza del reality i concorrenti si sono già messi in gioco senza filtri. In poco più di una settimana infatti non sono mancate discussioni, accese liti, le prime alleanze e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 29 settembre 2022) IlpiùdelVip 7 Siamo entrati nel vivo delVip 7 e nonostante siano trascorsi pochi giorni dalla partenza del reality i concorrenti si sono già messi in gioco senza filtri. In poco più di una settimana infatti non sono mancate discussioni, accese liti, le prime alleanze e L'articolo proviene da Novella 2000.

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - GiusCandela : Non sono (e non saranno mai) Fiorello o Zalone, il famoso monologo era sbagliatissimo ma c'è di peggio. E vedere ge… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, iniziato… - G_Cobianchi : Benissimo amici di @QuiMediaset_it ho un quesito per voi: a quando un remake di 10 Piccoli Indiani nella casa del Grande Fratello? - Novella_2000 : GF Vip 7: Antonella, Daniele, Edoardo, Giaele, Marco o Nikita? Chi è il più votato secondo i sondaggi #gfvip -