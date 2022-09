Elisabetta II | diffuso il certificato di morte

GildaFaleri : È stato appena diffuso il certificato di morte di Elisabetta II. Causa della morte la 'vecchiaia' Fonte @MailOnline… -

...alla possibile concausa con la "famosa" caduta a Balmoral Regina, ecco il certificato di morte : la sovrana è deceduta per vecchiaia alle 15.10 dell'8 settembre ed è statoin ...Con un comunicatomercoledì, la famiglia reale reale danese ha fatto sapere che dal primo ... un po' come era successo al principe Filippo, marito della reginaII del Regno Unito. ...Mentre la Regina Elisabetta riposa nella cappella di St George viene reso noto il suo certificato di morte: l'amata sovrana è deceduta per vecchiaia ...Sono state rese note l’ora esatta e le cause del decesso della regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre ...