Elenoire Ferruzzi svela il suo vecchio nome femminile e come ha scelto l'attuale: "Storia stranissima" (Di giovedì 29 settembre 2022) Appena entrata al Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi ha raccontato della sua transizione ed ha mostrato le foto di quando era Massimo. Ieri la gieffina è tornata a parlare del suo passato ed ha rivelato a Ginevra Lamborghini e Nikita come mai si chiama Elenoire e qual era il suo vecchio nome, quando aveva 18 anni. Tutto è iniziato a Milano, a Porta Venezia, quando uno sconosciuto ha iniziato a gridare 'Elenoire'. Che bella la Storia del nome di Elenoire #gfvip — ? (@Ioredanalecciso) September 28, 2022 Elenoire Ferruzzi: "Mi chiamavo Luce quando ero piccola". "Ho deciso il mio nome in modo stranissimo. Stavo correndo da Porta Venezia verso San Babila. A un certo ...

