Crisi energetica, con inverno freddo rischio blackout anche per i cellulari. Operatori e governi corrono ai ripari (Di giovedì 29 settembre 2022) Tra i settori che potrebbero risentire di un’emergenza energetica durante l’inverno ci sono anche le reti di telefonia mobile. Come scrive oggi l’agenzia Reuters potrebbe accedere l’impensabile, telefoni cellulari muti in tutta Europa per effetto delle interruzioni di corrente elettrica. I rappresentanti dell’industria delle telecomunicazioni affermano di temere che un inverno freddo potrebbe presentare anche questo rischio. Ad accrescere il pericolo c’è anche il fatto che in molti paesi europei non ci sono abbastanza sistemi di backup per gestire interruzioni di corrente diffuse. Paesi dell’Unione Europea, tra cui Francia, Svezia e Germania, sono al lavoro per garantire che le comunicazioni possano continuare anche se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Tra i settori che potrebbero risentire di un’emergenzadurante l’ci sonole reti di telefonia mobile. Come scrive oggi l’agenzia Reuters potrebbe accedere l’impensabile, telefonimuti in tutta Europa per effetto delle interruzioni di corrente elettrica. I rappresentanti dell’industria delle telecomunicazioni affermano di temere che unpotrebbe presentarequesto. Ad accrescere il pericolo c’èil fatto che in molti paesi europei non ci sono abbastanza sistemi di backup per gestire interruzioni di corrente diffuse. Paesi dell’Unione Europea, tra cui Francia, Svezia e Germania, sono al lavoro per garantire che le comunicazioni possano continuarese ...

myrtamerlino : Il tempo di festeggiare è già finito, c'è un'Italia che ha urgenza di segnali. #Bollette, crisi energetica, investi… - GiovaQuez : Orban ha inviato una lettera a Meloni, Salvini e Berlusconi: 'Attendo con ansia la nostra futura collaborazione per… - lmisculin : Oggi Crosetto dice alla Stampa che per risolvere la crisi energetica «si potrebbero richiedere i fondi strutturali… - PCRemanzacco : RT @ARPAFVG: Come utilizzare in modo corretto le #fontienergetiche alternative come la #legna? Importanti la #manutenzione periodica degli… - ilarysotgiu1 : RT @LeonardoPanetta: Non dovete chiamarla Austerity ma Sobrietà energetica. Non deve odorare di crisi ma di scelta consapevole. Deve sapere… -